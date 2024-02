Vicenza-Pro Vercelli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi-Pro, del Romeo Menti match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. La compagine biancorossa vuole continuare ad alimentare le proprie speranze di promozione attraverso i playoff e per questo ha bisogno dei tre punti. La formazione piemontese, dal suo canto, vuole restare nelle prime posizione della classifica e spera nel colpaccio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 259 e su Rai Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Conferenza stampa prepartita in casa Vicenza, in vista del match interno contro la Pro Vercelli. Il tecnico biancorosso, Stefano Vecchi, ha parlato ai giornalisti: "Non dobbiamo fermarci ..."Nella giornata odierna mister Stefano Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro la Pro Vercelli, in programma domani alle ore 20.30, allo stadio Romeo Menti.