Viaggio con la prof nel mondo dei Social

(Di martedì 13 febbraio 2024) All’istituto comprensivo di Copparo il progetto continuità dell’anno scolastico 20232024 ha previsto l’utilizzo delle tecnologie Steam. Il progetto si intitola “Dalla pianta alla realtà”. Infatti in ogni incontro gli alunni della scuola Secondaria, nel ruolo di tutor, hanno aiutato i compagni più piccoli a lavorare sulla pianta topografica di Copparo. i giovani cronisti di Copparo sono seguiti dall’insegnante Jenni Ravani. Dopo l’articolo di cronaca ecco la loro intervista. PASSIONE STEAM! La parola all’animatrice digitale. La classe 2A ha intervistato l’animatrice digitale dell’Istituto, laFederica Dolcetti, per spiegare l’utilizzo della tecnologia Steam nelscolastico. Cosa fa l’animatore digitale in un Istituto comprensivo? "E’ una figura introdotta nel 2015 dal Piano nazionale della Scuola digitale per renderla più tecnologica" ...