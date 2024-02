Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)DEL 13 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE INTERNA AL MOMENTO E’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA: RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; PREVISTI INOLTRE TRENI SPECIALI SULLA TRATTA EXTRAURBANA TRA FLAMINIO E SANT’ORESTE, E BUS NAVETTA TRA SANT’ORESTE E CATALANO DA GIANGUIDO LOMBARDI ...