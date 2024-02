Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)DEL 13 FEBBRAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA-TERAMO, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’ USCITA PER LA STESSA-TERAMO; E RESTIAMO PROPRIO SULLA-TERAMO DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DI SETTECAMINI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA-FIUMICINO, TRA LA COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA STESSA COLOMBO TRA VIA DI ...