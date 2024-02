Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)DEL 13 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA PONTINA, PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO, CON CODE RISPETTIVAMENTE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO, E IN INTERNA DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ...