Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 13 febbraio 2024)DEL 12 FEBBRAIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CIRCONE TORNATA SCORREVOLE NELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L INCIDENTE ALTEZZA TRIONFALE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA NOMENTANA E L ALLACCIO CON LATERAMO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE PER IL RESTO LA VIABILITA’ RISULTA REGOLARE E SCORREVOLE SULLE MAGGIORI AUTOSTARDE DELLAPER GLI EVENTI OGGI ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA SIA NEI MUNICIPI DELLA CAPITALE CHE IN VARI COMUNIDELLATUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI OGGI CON LE VARIE DEVIAZIONI O CHIUSURE DELLE ...