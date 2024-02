Via Vettabbia | il Naviglio navigabile e poi interrato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cucchi In una tarda mattina di pioggia insistente, decido di incamminarmi a piedi: un po’ dove mi portano il caso e il cuore e arrivo al Parco delle Basiliche, dedicato a Giovanni Paolo II. Do un’occhiata all’erba fradicia che mi sta attorno e a San Lorenzo, essendo poi attratto da un curioso allestimento, con luci, gente e bancaralle ancora coperte. Cerco di avvicinarmi, ma un gentile signore mi ferma, perché stanno preparando uno spot. Non sarebbe nelle mie intenzioni di farmene spettatore incongruo, anche se un po’ di vaga curiosità la sento, e così retrocedo ed esco verso i portici lì vicino, in piazza Vetra, anche per ripararmi meglio dalla pioggia aumentata. Osservo un’infilata di ristoranti e bar, di cui mi annoto i nomi, che in fin dei conti non mi piacciono granché: East River American Pub, Lievità, That’s Vapore, Pandenus, finché non arrivo in via Fernanda Wittgens, ...