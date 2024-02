Via Capo Passero | arrestato dai Carabinieri un pusher di cocaina armato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, idel Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno svolto tutta una serie di mirate azioni info-investigative, che hanno portato all’arresto di un catanese di appena 18 anni, residente in via, per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. In particolare gli investigatori, dopo aver organizzato un dispositivo di appiattamento “discreto e a distanza”, hanno effettivamente osservato come il giovane, a bordo di uno scooter SH 125, fosse ...