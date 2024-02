Via Argine | tenta una rapina in un esercizio commerciale | arrestato

Il rilancio del sito ex Whirlpool di via Argine a Napoli “si fonda su un progetto di reindustrializzazione in capo alla newco Italian Green Factory ... (ildenaro)

Grande paura attorno alle ore 20 di lunedì a Viadana, quando uno scontro frontale lungo l’argine, nel tratto ovviamente percorribile alle auto in via Di Vittorio, ha spinto nell’urto ...Il traffico proveniente da viale Bigioli potrà percorrere via D’Alessandro, poi via Antolisei per l’uscita città e, viceversa, per l’ingresso da Castelraimondo. Questo è un comunicato stampa ...Nuova vita per la villa appartenuta al notaio Mauro Rocca, in via Argine Panzano a pochi passi da Gargallo, e che la Cooperativa Nazareno ha acquisito grazie a una donazione. Anche grazie ai finanziam ...