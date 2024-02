Vi faccio i nomi | l' elenco di Lele Adani per umiliare Massimiliano Allegri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il secondo k.o. di fila dopo quello con l'Inter, l'1-0 casalingo da parte dell'Udinese, ha allontanato probabilmente definitivamente la Juventus dalla vetta di campionato e dal sogno di poter rubare il titolo all'Inter, diretta sempre di più verso la seconda stella (il 20° Scudetto). E, da casa sua, è tornato a scatenarsi contro, lasciando a "padre tempo il compito di svelare la verità rispetto a chi, anche nel mondo della comunicazione, fa finta di non capire”. Il nocciolo della questione non è esclusivamente l'incapacità dell'attuale allenatore bianconero nel dare un gioco e un'identità differenti alla squadra, nonostante abbia a disposizione una rosa di livello, ma anche sul valore della rosa bianconera in confronto a quella di Simone Inzaghi.sulla rosa ...