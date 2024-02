Vetrine spente Caro affitti e spese mettono in fuga i negozi al dettaglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cala il commercio tradizionale, crescono e-commerce, attività di alloggio e ristorazione. È la fotografia di Monza che emerge dall’indagine “Città e demografia d’impresa: come è cambiato il volto delle città, dai centri storici alle periferie, negli ultimi dieci anni“. Un’indagine realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che analizza l’evoluzione del tessuto commerciale negli ultimi 10 anni in 120 comuni medio-grandi. "La flessione del commercio tradizionale in città (-18%) è di poco superiore alla media rilevata nei comuni oggetto dell’indagine (-17%) – afferma Domenico Riga, presidente di Confcommercio Monza e circondario – ma ciò che sorprende è il dato relativo agli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, diminuiti del 26,4% nel periodo 2012-2023. ...