Vessichelli | “Mi dimetto dalla presidenza provinciale di Noi di Centro”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arrivano le dimissioni dopo l'elezione dello stessoa Presidente del Consorzio Asi e d'intesa con Clemente Mastella Benevento, 13 febbraio 2024 – "D'intesa con il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, comunico ufficialmente che formalizzerò, nelle prossime ore, le dimissionicarica di presidentedi Noi di. La decisione per motivi di correttezza istituzionale e opportunità, dopo la mia elezione alladel Consorzio Asi. Resterò nel partito come parte integrante e partecipe della comunità politica guidata da Clemente Mastella", è quanto scrive in una nota Domenico.