Vertice al Cairo tra Egitto | Usa | Qatar e Israele | lo spiraglio sull’accordo | «Progressi per una tregua di 6 settimane»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alè in corso una riunione tra, Stati Uniti,per discutere su un cessate il fuoco a Gaza. Un obiettivo chevorrebbe limitare a sei, mentre i Paesi arabi puntano alla fine definitiva del conflitto. Presenti, tra gli altri, il capo della Cia William Burns, quello del Mossad David Barnea, il capo dello Shin Bet Ronen Bar e il maggiore generale Nitzan Alon e il primo ministro e ministro degli Esteri delMohammed bin Abdulrahman Al Thani. Sono stati ricevuti tutti in mattinata da alti funzionari dell’intelligence egiziana e portati al quartier generale per i colloqui. Nella serata di ieri «fonti egiziani di alto livello vicine al dossier» hanno rivelato al media locale al Qahera che «i negoziati stanno facendo ...