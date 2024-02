Verso Milan-Rennes | Arthur Theate | a Pioli toglierei…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), l’ex Bolognasuona la carica in vista della sfida in Europa League e ammette che atoglierebbe due attaccanti… Ildi Stefanoha messo nel mirino la sfida contro ilvalida per l’andata dei playoff di Europa League. I rossoneri affronteranno la formazione francese giovedì sera a San Siro alle ore 21., difensore deled ex conoscenza del nostro calcio avendo vestito la casacca del Bologna prima di approdare in Ligue 1, ha suonato la carica in vista della gara contro il. Il difensore belga ha presentato la sfida a gazzetta.it soffermandosi in particolare sulle reali ambizioni del ...