Vavassori-Seyboth Wild | ATP Buenos Aires | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Questo pomeriggio, con orario stimato per le 18.30 nel campo 3, Andreaaffronta Thiagonella gara valida per i sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di. Una sfida che si preannuncia interessante anche se il tennista brasiliano appare come nettamente favorito in termini di ranking rispetto all’azzurro. Darderi però ha insegnato negli scorsi giorni che la carta non sempre ha la meglio sulla pratica. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità sull’incontro e dove vedere inil match, ATP: le ...