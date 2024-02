Vanni | «Errore Bastoni fa capire l’entusiasmo! Inter squadra carica»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Franco, giornalista di Repubblica che segue le vicende dell’, dagli studi di DAZN ha sottolineato ladellanerazzurra anche dopo essere andata in svantaggio contro la Roma. GRANDE ENTUSIASMO – Francosottolinea ladellaallenata da Simone Inzaghi, tornando sull’episodio dopo Roma-: «L’è sempre più gasata, anche perché i nerazzurri non sono abituati ad andare in svantaggio, quindi li ho visti carichi anche da quel punto di vista. Ancheche poco furbamente dopo la partita dice di aver sentito Inzaghi al telefono a fine primo tempo fache l’entusiasmo è alle stelle, probabilmente».-News - Ultime notizie e ...

All'improvviso la Juventus raddoppia: prende palla dal limite Damiani e incrocia in maniera perfetta. La Torres sparisce e il neoentrato Anghele su contropiede segna il 3-0. Ammortizza il divario ...Voglia di riscatto in casa Torres. Al Vanni Sanna i rossoblù affrontano la Juventus Next Gen: i bianconeri, in ottima salute, vogliono proseguire una striscia positiva che dura da quasi due mesi. L’u ...Terza sconfitta di fila, la seconda in casa di seguito e per la Torres il momento negativo si allunga. I rossoblù vengono battuti 3-1 al Vanni Sanna dalla Juventus Next Gen all'interno di un match che ...