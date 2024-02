Vaccino della Dengue dalla prossima settimana allo Spallanzani

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ilcontro la febbreè stato ordinato e arriverà laall'Inmidi Roma dove sara' possibile ottenerlo. Visita esono a carico dell'utente. Il, precisa la struttura, che è fra i primi centri a ricevere le dosi, sarà somministrato nell'Ambulatorio di Malattie tropicali con una prenotazione al Cup dell'Istituto o scrivendo a prenotazioni@inmi.it., precisano dall'Inmi. Lo scorso settembre l'Aifa ha dato il via libera all'unicoper la prevenzionemalattia approvato in Italia anche per chi non ha avuto precedente esposizione al virus e senza la necessità di dover eseguire un test pre-vaccinale, era stato precisato al momento ...

