Usa | sparatoria in metro a New York | morto un 35enne

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un uomo di 35 anni èe altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due adolescenti, durante unanellapolitana del Bronx, a New. Lo riferisce il NewPost. Secondo la polizia si è trattato di una rissa finita in tragedia. Laè avvenuta alle 16.40 ora locale, le 22.40 in Italia, quando lapolitana era molto affollata. La vittima è stata colpita al volto ed è morta durante la corsa all'ospedale, il killer è riuscito a fuggire. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito dieci spari. Le cinque persone ferite sono una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 e due uomini, di 71 e 28 anni. Sono tutti ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Secondo la polizia potrebbero essere due le persone ad aver ...

Un uomo di 35 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due adolescenti, durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Lo riferisce il New York Post. Secondo ...Sparatoria alla stazione della metropolitana nel Bronx, a New York. Il bilancio è grave: un morto e cinque feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Il killer per il… Leggi ...