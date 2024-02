Uomini e Donne Anticipazioni | Un Cavaliere Abbandona…Brando Ancora Non Sceglie!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuovi colpi di scena a. Lesull’ultima registrazione ci segnalano l’abbandono di undel trono Over dopo una furiosa lite con Gianni Sperti. Prima di svelarvi l’identità di questo, segnaliamo che Brandonon ha fatto la sua scelta. Prosegue il percorso di Ida Platano che ormai si è concentrata su Pierpaolo e Sergio dopo l’eliminazione di Mario. Ecco tutti i dettagli su ciò che è accaduto in studio! Orfeo abbandona dopo i pesanti attaccati ricevuti da Gianni Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove non sono mancate liti alquanto accese. A finire nel mirino di molti dei presenti in studio è stato Orfeo, ilche qualche puntata fa aveva ballato ...