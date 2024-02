Uomini e Donne | anticipazioni 13 febbraio | Ernesto si rimette in gioco

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 febbraio 2024)13: nuovo appuntamento oggi…Saranno protagonisti Brando Ephrikian e corteggiatrici per il Trono Classico edRusso per l’Over. Novità per l’ex cavaliere di Ida Platano!13: non c’è pace per Brando, Raffaella e Beatriz (soprattutto per lei!) I tre litigheranno ancora…Tornerà la serenità? Anche perché la “scelta” di Brando dovrebbe essere ormai imminente, visto da quanto tempo il ragazzo è tronista a ““! Questo pomeriggio vedremo anche Beatriz D’Orsi litigare di nuovo con l’opinionista Tina Cipollari: non vediamo l’ora di assistere a questo momento, di scoprire come la corteggiatrice si difenderà e se lo ...