Uno per tutti | tutti per uno La Repubblica dalle mille anime

(Di martedì 13 febbraio 2024) Stato si scrive con la maiuscola perché è una delle parole col maggior peso specifico, e rilievo storico, non solo dal punto di vista giuridico, ma filosofico e politico. A partire dalla definizione che ne dà il padre dell’idealismo tedesco e – tramite questo – di tutta la moderna filosofia occidentale, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Che, come scrive il professor Sabino Cassese, "ha coniato la maggiore parte dei moderni concetti fondamentali dello Stato: è il creatore della moderna teoria della personalità dello Stato, ha saldato il concetto di personalità statale con quella di organismo, è il padre della ideologia dello Stato nazionale di potenza che ha dominato la cultura mondiale". Per Hegel lo Stato "è il razionale in sé e per sé", in cui la volontà razionale acquista piena consapevolezza di sé. Di qui il "dovere supremo" dei singoli individui "di essere componenti ...