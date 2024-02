Ungheria | Milano | attesa decisione su consegna Marchesi

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 feb. (Adnkronos) – E’, tra meno di un’ora, lada parte di giudici della corte d’Appello di– Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera – sulladi Gabriele, il 23enne accusato di violenze nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest dell’11 febbraio scorso, insieme alla connazionale Ilaria Salis, che da quel giorno è detenuta in un carcere ungherese. Allasi è opposto sia il pg Giulio Benedetti che i difensori, gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini che difendo anche Ilaria Salis. Il 23enne, attualmente agli arresti domiciliari, è presente in aula dove l’udienza è stata ‘aperta’ alla stampa, ma senza telecamere. L'articolo CalcioWeb.

