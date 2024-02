“Una strage di donne e bambini” | i ritrovamenti macabri svelano un’atroce verità È stato lui

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una nuova terribilesi è verificata in Canada. Prima ètrovato il cadavere di una donna in un fossato che costeggia la strada. Poco dopo un’altra agghiacciante scoperta: tremorti all’interno di una automobile in fiamme che si trovava a diversi chilometri di distanza dal corpo della donna. La scoperta è avvenuta nei dintorni della città di Carman, a sud-ovest di Winnipeg, capoluogo della provincia canadese di Manitoba. La polizia ha arreun uomo di 29 anni ritenuto il possibile killer. A casa sua èrinvenuto anche un cadavere di un’altra donna.Leggi anche:di Altavilla Milicia, la confessione choc ai carabinieri: “Abbiamo fatto solo del bene” Le indagini sulladi Carman Il giallo ha avuto inizio domenica mattina ...