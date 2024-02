Una mozione per ricordare la figura di Zosimo Marinelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unaper, antifascista originario della frazione Montombraro, ucciso dai nazifascisti il 27 gennaio 1944. L’ha presentata il gruppo consiliare Zocca Domani, con la richiesta che, in occasione dell’80esimo anniversario della morte, vengano organizzate celebrazioni ufficiali coinvolgenti l’intero Comune. "è stato un esempio di amore per la libertà e per la democrazia e abbiamo il dovere di ricordarlo", afferma il capogruppo Federico Covili, che precisa: "Fra le persone che hanno contribuito a rendere lustro al nostro Comune c’è sicuramente anche, un grande personaggio, decorato anche con la Medaglia d’oro al merito civile. Abbiamo il dovere di ricordarlo e di indicarlo come esempio per le giovani ...