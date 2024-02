Una giornata per scoprire la chitarra con Proxima Music

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – Unadedicata allaacustica, classica e fingerstyle con. L’appuntamento è in programma martedì 20 febbraio quando la scuola dia aretina in via Severi sarà sede di un pomeriggio a porte aperte dove verranno proposte lezioni gratuite tenute dal maestro Pier Francesco Manneschi per vivere un primo avvicinamento al mondo delle sette note. La volontà diè di sviluppare l’educazioneale sul territorio cittadino attraverso la previsione di iniziative tematiche dedicate ai singoli strumenti, offrendo ad aspiranti allievi di tutte le età l’opportunità di misurarsi anche in nuovi corsi quali il fingerstyle, cioè l’arte di suonare latoccando le ...