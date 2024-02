Una frase di Perla Vatiero fa sbottare Beatrice Luzzi | forte discussione tra le due

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 febbraio 2024)sono state protagoniste di un altro litigio a causa dell’eliminazione di Vittorio Menozzi durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio 2024. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha accusato l’attrice di essere l’artefice di tutto ciò e lei non è rimasta in silenzio, ma ha replicato a tono alla coinquilina, non venendo vista bene da gran parte della casa. Alfonso Signorini vorrà organizzare un nuovo confronto tranella diretta di mercoledì 14 febbraio 2024? Grande Fratello:accusaTutti gli inquilini si sono mostrati spiazzati e tristi l’inaspettata eliminazione di Vittorio Menozzi, con molti che hanno pianto non potendo credere a ...