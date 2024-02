Una breccia al Cairo La tregua ha qualche chance in più

Il caso su cui si è espressa riguarda un ex dipendente pubblico del Comune di Copertino che ha impugnato il rifiuto opposto dall’ente alla sua richiesta di liquidazione dell’indennità per i 79 giorni ...Al Cairo ci sono tutti gli attori in gioco, con delegazioni di alto livello, ed è la prima volta che succede dall'intesa di novembre. A questo si aggiunge il ...Maestros fa breccia su KATIA RICCIARELLI. Mi ha stupito la sua energia e la sua capacità di adattare un capolavoro della musica internazionale per dare un messaggio alla sua mamma in Nigeria".