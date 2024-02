Un tributo ai Martiri delle Foibe | mozione di Fratelli d’Italia per una nuova piazza o luogo a Fiumicino

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – In un’azione volta a preservare e onorare la memoria storica, il gruppo consiliare di, ha promosso unaper l’intitolazione di unain ricordo deie di Norma Cossetto. Laè stata approvata all’unanimità dei presenti”. Lo afferma un comunicato stampa del gruppo. “La tragedia degli italiani, vittime, e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra rappresentano un capitolo doloroso della nostra storia che non deve essere dimenticato” – esordisce il comunicato stampa successiva all’approvazione -. Con questa, vogliamo assicurarci che le nuove ...

La giunta comunale della città di Vibo Valentia ha deliberato positivamente in merito alla proposta di Gioventù Nazionale per l’intitolazione di una via dedicata al ricordo dei “Martiri delle Foibe”.TARQUINIA - Riceviamo e pubblichiamo: L'Italia celebra il Giorno del Ricordo e anche noi, insieme a Fratelli d'Italia, abbiamo voluto rendere il nostro tribu ...La toccante cerimonia, ieri mattina, nel parco di fronte alla scuola Poledrelli. Il Comune: "Troppo a lungo questi fatti sono stati taciuti e dimenticati".