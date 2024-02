Un posto al sole | anticipazioni 13 febbraio 2024 | Filippo e Serena preoccupati

(Di martedì 13 febbraio 2024) Irene farà molto preoccupare, come rivelano ledi Unaldi martedì 13. La ragazzina, negli ultimi tempi, è apparsa irrequieta e taciturna e ha messo in atto degli atteggiamenti ribelli nei confronti dei suoi genitori, i quali hanno iniziato ad interrogarsi sulla natura del suo disagio. Sartori e la moglie, in occasione del Carnevale, per rallegrare la figlia e aiutarla a superare il momento di crisi, hanno deciso di organizzare una bella festa e la loro idea è stata molto apprezzata da Irene. Quest'ultima, infatti, è tornata di buonumore e la sua reazione ha reso molto felici. Purtroppo, però, la ragazzina, poco dopo, ha mostrato nuovamente segnali di disagio e ...

Un Posto al Sole (Us Rai) Anche a Palazzo Palladini , questa settimana, si festeggia il Carnevale . Un Posto al Sole segue, come di consueto, il ... (davidemaggio)

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 febbraio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci ... (comingsoon)

Quella del 9 febbraio scorso è stata una nottata italiana felice per i Los Angeles Lakers: ritrovato D’Angelo Russell che mette a segno un trentello tondo tondo, quintetto base tutto sopra i ...5 punti, terzultimo posto ad un punto dalla zona salvezza. No, non siamo impazziti. Vi stiamo solo raccontando come sarebbe la stagione ...Flavio Bianchi (Leonardo Santini) è sempre più fuori di sé, cosa che destabilizza e spaventa la povera Diana (Sara Zanier). Nel frattempo, Rosa (Daniela Ioia) e Clara (Imma Pirone) non riescono ancora ...