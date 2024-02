Un nuovo grande Esselunga aprirà a Roma Sud | ma non prima del 2025

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) UnSuperstorearriverà nella Capitale, dopo il primo tra via Palmiro Togliatti e via Prenestina aperto nel 2018. Stavolta la catena ha adocchiato uno spazio aSud, in via di Vigna Murata, arteria che collega via Laurentina a via Ardeatina.arriva aSud Non si sa ancora molto sull’inaugurazione, il cantiere è all’inizio e probabilmente non sarà finitodel. Quel che è certo è che si tratta di un Superstore, quindi uno dei maxi supermercati, e che l’impostazione sarà piuttosto simile a quello già esistente in zona Est (non sarà, quindi, un supermercato senza casse). Si arriverà, così, a quota 5 supermercatinella Capitale: l'ultimo è stato quello in via Liegi aperto a ...