Un Empoli più consapevole verso il derby Fiorentina superiore per classifica e valore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Simone Cioni A quasi 4 mesi esatti da quel 23 ottobre 2023si ritroveranno di fronte domenica alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena per ildi ritorno. Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora il tabellone del Franchi, dove nel posticipo della nona giornata si poteva leggere 0-2 grazie alle reti, una per tempo, di Caputo e Gyasi. Da allora i viola hanno raccolto 20 punti vincendo 6 delle 14 gare disputate e pareggiandone 2, mentre l’ha centrato 3 successi e 5 pareggi in 15 gare per complessivi 14 punti. Ma se andiamo a vedere esclusivamente le partite dell’anno nuovo, laha colto solo domenica scorsa il primo successo di questo 2024 (in precedenza un pari e 3 ko) con gli azzurri che dalla ripresa della Serie A dopo la sosta hanno doppiato i ...