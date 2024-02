Un aiuto allo studio dei giovani bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) È stata presentata la Fondazione “Vanda Generazione Futuro“. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Rusconi, accompagnato da tutti i membri del Consiglio comunale, nonché del sindaco di Civate, Angelo Isella. Augusto Sala, promotore del “Fondo Vanda Generazione Futuro“ ha illustrato la nascita della Fondazione che ha come obiettivo quello di supportare l’istruzione deidel territorio, dando unconcreto alle famiglie di studenti che, nonostante il merito, non hanno possibilità economiche per affrontare gli studi post-obbligo. L’iniziativa dal grande valore sociale è stata accolta con entusiasmo dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’ente presso cui è stato aperto il Fondo, e dalle Amministrazioni comunali di Valmadrera e di Civate. Il “Fondo Vanda Generazione Futuro“, ha spiegato Sala, è dedicato alla moglie Vanda ...