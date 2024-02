Ultime Notizie Roma del 13-02-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara Ester in apertura di giornale gli Stati Uniti stanno lavorando ad una tregua tra Israele e hamas di almeno sei settimane l’ha detto il presidente Joe biden dopo il film contro ieri sera alla Casa Bianca con il re di Giordania il presidente americano anche il prezzo preoccupazioni sulla avanzata verso Rafa annunciata da Netanyahu ha grande operazione militare di Israele non può procedere senza un piano credibile per proteggere oltre un milione di Civili ha detto il presidente americano parole misurate dopo che riferisce lei in bici di biden espresso irritazione verso il premier israeliano Netanyahu per la campagna militare a Gaza fino anche a lasciarti andare agli insulti con i suoi collaboratori una linea critica Israele espresso anche da ...