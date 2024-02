Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)dailynews radiogiornale bene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio svolgeva affidabilissimo compito di Ostilio al proprio padre Giovanni Lupino l’autista del Boss Matteo Messina Denaro e con questa cosa che al termine di un’inchiesta capillare dei Carabinieri del Ros di Trapani degli agenti del Servizio Centrale operativo diretta di figli di lupino Vincenzo e Antonino i fratelli che vivono due passi dal corpo del defunto Boost sono accusati di favoreggiamento è procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver favorito Cosa Nostra strano le autopsie ricostruire la dinamica ciò che emerge lo stesso né per Tata ma in preda a deliri mistici Giovanni Barreca e da curare il ruolo dei suoi amici Sabrina fine Massimo carandente avrebbe compiuto La strage tra le prime indiscrezioni i tre avrebbero detto gli investigatori abbiamo fatto ...