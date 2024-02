Ultime Notizie Roma del 13-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per metropolitana New York nome è morto e almeno altre 5 persone tra cui due giovanissimi sono rimaste ferite nella stazione Mount Eden nel Bronx lo riferiscono i media locali la sparatoria che è venuta alle 16:40 locali 23:40 in Italia quando la metropolitana era molto affollata sarebbe legato una rissa cominciato a bordo di un treno degenerata poi sulla banchina della Stazione il killer sarebbe riuscito a andiamo in medioriente l’esercito israeliano ha liberato la fame sud della striscia due staggi rapidi D’Amato il 7 ottobre erano nella casa di una famiglia amata annuncia la morte di altri ortaggi nei bombardamenti il presidente americano biden curioso con il primo ministro israeliano Netanyahu per la campagna militare a Gaza topa l’operazione Rafa e non c’è un piano ...