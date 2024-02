Ultime Notizie Roma del 13-02-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)dailynews radiogiornale martedì 13 febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitalini studio d’allarme a Nori suonato al netto IVA sarà una comunità del Sud di Israele al confine con la striscia di Gaza l’ho reso noto l’esercito israeliano in un aggiornamento su telegram Fiorello torna a Sanremo vi racconto il mio festival racconta in un’intervista lo so Me ne riprende vivere due al foritalico dopo l’arresto nello le cose più vere del Festival di l’amicizia gli scherzi l’ingresso in carrozza centrale termoelettrica di denno propetro che è stata danneggiata da un attacco Russo avrebbe smesso di produrre elettricità lo riferiscono i media ucraini dopo l’attacco la struttura sarebbe stata gravemente danneggiata raccontano i testimoni diverse persone hanno detto le esplosioni che avrebbero provocato l’interruzione di energia elettrica in diverse aree della città ...