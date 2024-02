Uh che vita! Raccontata così | poi | è divertente Stasera in tv Teresa Mannino ci racconta tutto di sé in Sono nata il ventitré

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 febbraio 2024) A Sanremo 2024 è stata tra le più applaudite dell’intero Festival. Ma non avevamo dubbi. Perché fin dalla sua prima apparizione in tv a Zelig,ha dimostrato di essere una comica brava e intelligente. Per questo,in tv canale Nove manda in onda alle 21.25 lo spettacolo teatraleil. Lo spettacolo, portato in scena in un tour trionfale (è stato il terzo più visto dell’anno in tutta Italia dopo quelli di Fiorello ed Enrico Brignano) nel 2015, risulta ancora molto attuale. Scritto dalla stessacon una delle autrici storiche di Zelig, Giovanna Donini, è diretto da Gloria Ganassin. La trama di “...