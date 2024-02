Ugo Intini | un giornalista galantuomo all' Avanti! e nel Psi 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - "Ho il covid, ma magari fosse solo quello. Sono ricoverato al San Raffaele e non riescono ancora ad operarmi". Le festività a cavallo tra il 2023 e il 2024 hanno lasciato l'amaro in bocca a chiunque abbia scambiato gli auguri con Ugo. Unprofondamente socialista, portavoce del partito, braccio destro di Craxi, deputato ligure, sottosegretario e viceministro agli Esteri nei Governi Amato II e Prodi II, scrittore e soprattutto direttore dell'Lui stesso descriveva così l'assunzione nel giornale della sua vita: "Per un giovane socialista milanese l'era il Mito. Nell'estate 1960 quanto terminai il liceo due cose mi sembrava naturale fare. La prima: seguire l'immenso corteo contro il Governo Tambroni appoggiato dai neofascisti. La seconda: salire le scale del palazzo di piazza ...