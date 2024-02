Ugo Intini | il tipo tosto che non si riconosceva nelle ordalie di popolo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ugo(1941-2024) era gentile, sorridente, acum... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ugo Intini (1941-2024) era gentile, sorridente, acum...

Negli anni Ottanta bastava tirare appena un po’ tardi ed era facile imbattersi, guardando un po’ assonnati qualche tg serale o notturno, in quel ... (ilfoglio)

di Massimiliano Mingoia MILANO Il primo ricordo , personalissimo, di Ugo Intini, lo tira fuori per “Il Giorno“ Paolo Pillitteri , ex sindaco ... (ilgiorno)

Ugo Intini e i giorni dell’invasione di Praga nell’estate del 1968 Quando nel 1968 quattro paesi del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia, in Italia erano tutti in vacanza ma non Ugo Intini, che allora era un giovane redattore de l'Avanti: fu lui a gestire le ...

Chi era Ugo Intini, storico portavoce dei socialisti morto all’età di 82 anni Dopo il ‘92, a differenza di tanti non disertò. Appassionato di geopolitica, vide nell’attuale segretario Onu Guterres un compagno illuminato ...

Diario di iniziativa radicale di r. bernardini ieri a radiocarcere di r. arena \ ricordo di ugo intini con sintesi del suo intervento alla convenzione nazionale del psi il 20 luglio 1993 10.04 martina in studio con aggiornamento ...