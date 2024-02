Uffizi | blitz sulla Venere di Botticelli

(Di martedì 13 febbraio 2024) 18.30 La Nascita delladi Sandro, il celeberrimo capolavoto del Rinascimeno esposto aglidi Firenze, è stata presa di mira dagli attivisti di Ultima Generazione che hanno ricoperto il vetro con immagini della alluvione in Toscana. Gli attivisti durante la loro azione hanno letto un comunicato. I carabinieri sono intervenuti poco più di 10 minuti dopo e dopo avere identifiato gli attivisti li hanno portati via. Non si è verificato alcun danno al vetro che protegge l'opera.

I Carabinieri sono intervenuti dopo pochi minuti identificando gli attivisti e portandoli via. Dalla Galleria degli Uffizi è stato comunicato che non sono stati registrati danni al vetro che protegge ...Nessun danno alla Venere Il blitz non ha arrecato alcun danno né alla Venere né al vetro della teca che protegge il capolavoro, ha appreso l'agenzia di stampa italiana Ansa dopo i primi controlli ...