UFFICIALE | La WWE torna in Italia dopo quasi 6 anni

(Di martedì 13 febbraio 2024) La WWE finalmente accontenta i fanni e rinel nostro paese. Lo farà all’Unipol Arena di Bologna il 1 maggio 2024, a pochi giorni da Backlash che si terrà in Francia il 4 maggio. Una grande notizia che non potrà che rendere felici i fanni che attendevano uno show WWE da più di 5. Era infatti il 10 novembre 2018 quando si tenne l’ultimo Live Event della WWE a Roma. I biglietti saranno in vendita tra pochi giorni, il 16 febbraio tramite il circuito Ticketone.te su queste pagine per tutti gli aggiornamenti! È, la WWEin! Non perderti lo show mercoledì 1 maggio all’Unipol Arena di Bologna, a pochissimi giorni da ...

"The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens e tanti altri...L'articolo Ufficiale, le star della WWE tornano in Ital ...La federazione di Stamford torna nel nostro Paese dopo anni passati in tour ovunque tranne che da noi, come antipasto a Backlash in Francia ...Dopo aver visto lo schiaffo rifilato da The Rock allAmerican Nightmare, il campione di Raw offre il suo aiuto al vincitore della Royal Rumble in vista di WrestleMania ...