Udinese | Cioffi | 'Giannetti è stato la nostra scintilla | quello che ci mancava'

Il tecnico dell’ Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza: “ usciamo con l’amaro in bocca da ... (sportface)

Il tecnico dell’ Udinese Cioffi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus: “Siamo in forma e ... (sportface)

Gabriele Cioffi , allenatore dell’ Udinese , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juve ntus Gabriele Cioffi , allenatore ... (calcionews24)

"I ragazzi sono stati bravi, abbiamo passato momenti difficili ma mentalmente non hanno mai mollato, hanno messo in campo tutto il lavoro fatto. Contro ...Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, così a Sky Sport nel post-gara: "Bravi ragazzi, non hanno mai mollato dopo aver passato momenti veramente difficili. Dal 2015 non vincevamo ...La rete al 25’ del primo tempo del difensore Lautaro Giannetti regala l’impresa alla squadra di Cioffi che ora ha tre punti di vantaggio sulla zona ...