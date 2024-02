Uccise la madre strangolandola | al via il processo nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

13 febbraio 2024 Prima udienza, davanti ai giudici della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, delsull'omicidio della 55enne Patrizia Lombardi Vella, che vede imputato il figlio 29enne della donna, Francesco Plumitallo. Il delitto avvenne il 14 novembre scorso a Capodrise, nell'abitazione in cuie figlio vivevano; Plumitallo, in cura presso il Dipartimento di Igiene Mentale dell'Asl di Caserta, strangolò la, probabilmente perché quel giorno non aveva preso le medicine prescrittegli, poi chiamò la polizia e confessò il delitto. Oggi in aula era presente per la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere il sostituto Giacomo Urbano, con i quali i difensori di Plumitallo, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, hanno concordato una sorta di "patteggiamento ...