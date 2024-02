Uccise la compagna incinta In aula le foto del corpo e lui abbassa la testa La vicina | sentivo le urla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alessandro Impagnatiello, il barman dell’Armani cafè che ha ucciso con 37 coltellate laGiulia Tramontano in attesa di suo figlio Thiago, inalla seconda udienza del processo che lo inchioda alla responsabilità di un omicidio orrendo, ha alzato e sbarrato gli occhi in un solo momento, quando è stata mostrata l’immagine di come è stato ritrovato ildi Giulia. Anzi, di come lui ha ridotto ildella madre di suo figlio, riconosciuta soltanto da un lembo di pelle tatuato sul braccio sinistro. Poi, per tutte le cinque ore di udienza, si è ripiegato su se stesso tremando e singhiozzando. Il cadavere, nelle immagini proiettate in, era quasi completamente carbonizzato e avvolto solo in parte da due sacchetti gialli della spazzatura, abbandonato tra i topi e le sterpaglie a ...