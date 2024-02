Uccise la compagna a pugni e martellate | ergastolo a Giovanni Padovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Grosseto, 13 febbraio 2024 – La Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha condannato all’, il 28enne ex calciatore del Follonica Gavorrano che il 23 agosto 2022, colpendola a calci,e con una panchina di ferro, la 56enne Alessandra Matteuzzi, sua ex. La sentenza è stata pronunciata dopo una camera di consiglio durata due ore. I giudici hanno quindi accolto le richieste avanzate un mese fa dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dalla sostituta Francesca Rago, riconoscendo anche la sussistenza delle quattro aggravanti contestate all’imputato, vale a dire stalking, premeditazione, motivi abietti e futili e legame affettivo con la vittima. In aula era presente anche il sindaco ...