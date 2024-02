Uccide madre e sorella ex fidanzata a Cisterna di Latina | fermato uomo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Duplice femminicidio adi, dove unha uccisodella ex. Stando alle prime informazioni, i corpi delle vittime, Nicoletta Zomparelli di 46 anni e Reneé Amato di 19, sono stati trovati in un’abitazione del quartiere San Valentino. Si è salvata invece la, 22 anni, che è riuscita a barricarsi in bagno e a dare l'allarme. L’, che sarebbe un finanziere di 27 anni, è statodagli agenti della squadra mobile della questura. Mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118.

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In un'abitazione sono state trovate due donne morte, una donna di 49 anni e la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 anni in servizio ...Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In un'abitazione sono state trovate due donne morte, una donna di 49 anni e la figlia di 19. Un finanziere di 27 anni in servizio ad Ostia è ...Tragedia a Cisterna di Latina. Un uomo di 27 anni, finanziere, ha ucciso con la pistola di ordinanza la fidanzata e la madre della ragazza, rispettivamente di 19 e 49 anni all’interno della casa dove ...