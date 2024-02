Uccide la madre e la sorella dell' ex | finanziere arrestato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Due donne sono state uccise in un appartamento del quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un uomo a esplodere alcuni colpi di pistola,ndo una 46enne e una 19enne. Una terza donna è riuscita a salvarsi e a dare l'allarme. L'assassino è undi 27 anni, originario di Minturno, che è stato già fermato nel quartiere Q4 a Latina dagli agentia squadra mobilea questura. Al culmine di una lite, ha ucciso Nicoletta Zomparelli, 46 anni e Reneé Amato, 19 anni, rispettivamentea sua ex fidanzata. L' ex compagna del militare, una 22enne, si è rifugiata nel bagno per nascondersi e, questa scelta, è stata decisiva per salvarle la vita. Si è messa in salvo nascondendosi nel ...