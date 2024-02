Ubriaco minaccia i clienti del circolo con una bottiglia rotta | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Raffica di controlli dei carabinieri nel fine settimana. I militari, nonostante l’impegno nella ricerca dei due sospettati dell’omicidio di Seano, hanno continuato l’opera di controllo del territorio e nel corso dei servizi hanno arrestato tre persone, denunciate altre due e segnalata alla Prefettura una persona in tre diversi interventi. L’episodio più grave è avvenuto sabato sera quando i militari, insieme al Battaglione Toscana, sono intervenuti in via Francesco Cilea in quanto un uomo stava dando in escandescenza eva con un collo dirotto le persone presenti aldi San Paolo. I militari hanno individuato l’uomo, un honduregno di 25 anni, regolare e residente a Prato, che era palesemente. Anche in presenza dei militari, ha continuato are e ingiuriare i ...