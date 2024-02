Twisters | le reazioni dei metereologi al trailer del disaster movie invadono il web

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo l'uscita delsono fioccati i commenti degli esperti sul nuovo film con Daisy Edgar-Jones. Molti appassionati di meteorologia hanno sviluppato nel corso degli anni una piccola ossessione per Twister, il film del 1996 di Jan de Bont con Helen Hunt e Bill Paxton. Quasi tre decenni dopo Universal Pictures e Warner Bros. Pictures si stanno preparando a distribuire al cinema un nuovo capitolo del franchise,, in arrivo negli USA il 19 luglio. Domenica notte è stato presentato il primodel film durante l'evento sportivo maggiormente seguito dell'anno, il Super Bowl. Ovviamente, non sono mancati i commenti dei meteorologi sul film, diretto da Lee Isaac Chung. Entusiasmo a mille I commenti degli appassionati …