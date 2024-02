Tuffi grandi altezze | Mondiali nuoto Doha 2024 | sesta posizione per Elisa Cosetti dopo i primi due round

(Di martedì 13 febbraio 2024) Buona la prima per, che nella giornata inaugurale delle gare didalleaidisi è classificata al sesto posto. Al termine deidue, l’azzurra – bronzo agli Europei di Roma 2022 e nona lo scorso anno a Fukuoka al debutto mondiale – ha ottenuto un totale di 135.20 punti, arrivato grazie a due ottimidalla piattaforma di 20 metri. Al comando della gara c’è la canadese Carlson con il punteggio di 168.90, seguita dalla statunitense Iffland (154.40) e dalla connazionale Macaulay (141.05). “Sono molto felice perché entrambi isono andati bene, ma ne ero sicuro perché mi sentivo molto più convinta del solito. ...

MONDIALI DOHA 2024 - Iniziano i tuffi dalle grandi altezze e subito l'Italia è protagonista con una buona prova di Elisa Cosetti ...Comincia oggi con i primi due round della gara femminile e di quella maschile i Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Non mancherà certamente lo spettacolo, con le donne che si tufferanno da ...